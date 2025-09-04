Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:10, 4 сентября 2025Ценности

Ирину Шейк запечатлели в трусах

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в трусах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dsquared2

Российская супермодель Ирина Шейк разместила снимок в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица разместила серию черно-белых снимков, на одном из которых была запечатлена в ультракоротком топе и трусах.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Помимо этого, звезда надела джинсовые ботфорты и оверсайз-пиджак. Стилисты собрали ее волосы в гладкий высокий хвост, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре Ирина Шейк похвасталась фигурой в вязаном бикини. Звезда продемонстрировала стройную фигуру, распустив при этом темные волосы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Российская разведка сообщила об одержимости Мерца одной идеей

    Дегтярев рассказал о новом лимите на легионеров в РПЛ

    Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

    Подорвавшийся на мине боец СВО рассказал о спасении с Божьей помощью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости