Котенок спрятался под капотом и пережил путешествие в 160 километров

В США котенок проехал 160 километров под капотом внедорожника

В США котенок забрался под капот внедорожника, совершил путешествие в 160 километров и остался живым и невредимым. Об этом сообщает News4Jax.

Бездомный котенок спрятался в автомобиле Range Rover на парковке в городе Сакраменто, штат Калифорния. Владелица автомобиля Амелия Эскаланте обнаружила животное только по прибытии в город Санта-Круз, когда услышала мяуканье.

Женщина не смогла самостоятельно вытащить котенка из машины. Его удалось освободить лишь после семичасовой операции по спасению с использованием специального оборудования — бороскопа для внутреннего осмотра механизмов. «Я не мог поверить что этот автомобиль столько проехал, а маленький котенок все еще был жив внутри», — заявил владелец авторемонтной мастерской Макс Эдер.

Эскаланте решила оставить спасенное животное, которое оказалась самкой, себе и назвала ее Ровер — в честь машины. Ветеринар подтвердил, что Ровер здорова и не пострадала в ходе экстремального путешествия. «Она сначала шипела на меня, а затем положила всю голову на мою руку и замурлыкала», — рассказала дочь Эскаланте Элли.

