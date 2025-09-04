Мир
18:50, 4 сентября 2025Мир

Макрон назвал этапы переговорного процесса по Украине

Макрон: Сначала запланирована двусторонняя встреча Путина и Зеленского
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Сначала запланирована двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, затем их трехсторонняя встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

По его словам, сначала произойдут новые контакты между представителями США и России, после которых состоятся еще три этапа переговоров.

«Это двусторонний саммит в формате очной встречи двух президентов, трехсторонний саммит и четырехсторонний саммит [с лидерами ЕС], к проведению которого мы вновь призываем» — сказал он.

Ранее Макрон объявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. Французский лидер отметил, что участники коалиции рассчитывают в ближайшие дни окончательно согласовать вклад США в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

