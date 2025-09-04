Макрон подтвердил критику Трампом стран ЕС за покупку российской нефти

Макрон: США критиковали страны ЕС за покупку российской нефти

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп критиковал страны Европейского союза (ЕС) за покупку российской нефти. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно верно, что президент Трамп и американская администрация были возмущены, как и мы, кстати, с самого начала этого конфликта, решениями двух стран-членов ЕС, которые продолжают покупать российскую нефть», — сказал он.

По мнению французского лидера, это очень хорошая претензия со стороны главы Белого дома.

Ранее стало известно, что Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупки нефти российского происхождения. Глава США увязал этот вопрос с тем, что Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.