МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

МИД Китая заявил о планах строить систему глобального управления с РФ

Китай и Россия намерены совместно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений и строить более справедливую систему глобального управления. Об этих планах рассказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

«Китай и Россия готовы следовать консенсусу, достигнутому на встрече глав государств двух стран», — заявил представитель МИД КНР.

По словам дипломата, Китай и Россия продолжат активное сотрудничество в различных сферах. При этом Пекин рассчитывает на активное участие обеих стран в поддержании глобальной стабильности, справедливости и беспристрастности, а также в формировании более устойчивой и сбалансированной системы мирового управления.

Ранее президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего четырехдневного визита в Китай. По его словам, подписанные во время визита в КНР документы нацелены на будущее.