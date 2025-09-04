Мир
11:01, 4 сентября 2025Мир

МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

МИД Китая заявил о планах строить систему глобального управления с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Китай и Россия намерены совместно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений и строить более справедливую систему глобального управления. Об этих планах рассказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает ТАСС.

«Китай и Россия готовы следовать консенсусу, достигнутому на встрече глав государств двух стран», — заявил представитель МИД КНР.

По словам дипломата, Китай и Россия продолжат активное сотрудничество в различных сферах. При этом Пекин рассчитывает на активное участие обеих стран в поддержании глобальной стабильности, справедливости и беспристрастности, а также в формировании более устойчивой и сбалансированной системы мирового управления.

Ранее президент России Владимир Путин назвал позитивными результаты своего четырехдневного визита в Китай. По его словам, подписанные во время визита в КНР документы нацелены на будущее.

    Все новости