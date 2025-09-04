Любитель Джона Уика из российского региона оказался подпольным оружейником

Под Петербургом правоохранители задержали 19-летнего подпольного оружейника

В Выборгском районе Ленинградской области правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, который хранил у себя дома незаконный арсенал. Об этом пишет 47news.

У него изъяли самодельные пистолеты, внешне похожие на боевые «Макаров» и ТТ, винтовку Мосина, стволы от оружия, а также около тысячи патронов различного калибра, порох и оборудование для переделки оружия.

По данным издания, задержанный был фанатом киллера Джона Уика, персонажа одноименного фильма, а также любил пострелять — покупал охолощенное оружие и переделывал под боевое.

Ранее сообщалось, что за два месяца российские силовики обнаружили и пресекли деятельность 62 мастерских подпольных оружейников.