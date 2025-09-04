Россия
Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

Москалькова: Киев взамен на курян рассчитывает вернуть такое же число украинцев
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина взамен на возвращение жителей Курской области в Россию рассчитывает вернуть такое же число людей украинского гражданства. Условие Киева раскрыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, на данный момент спецслужбы находятся в диалоге по этому вопросу и есть определенные подвижки и предложения.

«Нашей стране был направлен список с предложениями провести взаимную репатриацию, и наши спецслужбы работают с этими условиями, потому что обмен гражданских лиц не предусматривает законодательство», — обозначила омбудсмен.

Москалькова также добавила, что дата возвращения курских жителей из Сум пока не определена. По последним данным, на территории Украины продолжают оставаться 23 жителя Курской области.

Ранее сообщалось, что в конце августа 2025 года Украина передала восемь россиян. Их возвращение сняли на видео.

