Экономика
16:49, 4 сентября 2025Экономика

Москвичам объяснили возникновение «одеяла» над городом

Физик Криницкий: Облачное одеяло говорит о приближении в Москву холодного фронта
Мария Черкасова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Облачное «одеяло» которое с утра 4 сентября накрыло столицу, говорит о приближении холодного фронта. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат технических наук, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физико-технического института Михаил Криницкий.

Слоисто-кучевые облака являются довольно типичными для средних широт, в частности для Европы и европейской части России. Они обычно формируются на границе смены воздушных масс или на грозовых фронтах, объяснил эксперт. Необычным в сегодняшней ситуации оказалась ровная и четкая граница облачного слоя. Обычно перед грозой она бывает более «рваной», с признаками локальных завихрений, более неоднородной, добавил Криницкий. Он отметил, что, вероятно, такие облака сформировались на периферии циклона.

В районе влияния холодного фронта обычно небо затягивается кучевыми облаками, падает температура, выпадают осадки.

Ранее в соцсетях появились фото необычного облачного «одеяла» — оно накрыло несколько районов столицы.

Ухудшение погоды в Москве синоптики не прогнозировали. Напротив, они призвали ждать в выходные, 6 и 7 сентября, потепления в дневное время до плюс 23 градусов Цельсия.

