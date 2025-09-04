Мужчину нашли бездыханным после визита к порнозвезде Бонни Блю

Поклонника порнозвезд Бонни Блю и Лили Филлипс нашли бездыханным. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

43-летний британец Али Уокер прославился после публикации в TikTok видео о секс-марафонах, устроенных порнозвездами. В январе он был одним из мужчин, стоявших в очереди к Бонни Блю, когда та пыталась поставить рекорд по числу половых партнеров за 12 часов. Позднее Уокер утверждал, что все же не стал участвовать в происходящем из-за стеснительности. Спустя несколько месяцев он рассказал о визите на июньский секс-марафон Лили Филлипс.

Останки Уокера нашли в пруду, находящемся недалеко от дома, где живет его семья. По заключению полиции, смерть не была насильственной.

Порнозвезда Бонни Блю прославилась 12-часовым секс-марафоном, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Позднее ее достижение превзошла модель Лили Филлипс.