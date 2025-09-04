На Украине призвали готовиться к сложной зиме

Экс-министр энергетики Украины Продан призвал граждан готовиться к сложной зиме

Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призвал граждан готовиться к сложной зиме. Об этом он заявил в эфире телеканала «Новости.Live», запись которого доступна на YouTube.

«Надо готовиться к худшей зиме, ситуация будет хуже, чем в прошлую зиму. Желательно, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов — туда, где есть дрова», — сказал экс-чиновник.

Продан отметил, что на Украине остаются невосстановленными около половины энергообъектов, что будет негативно сказываться на теплоснабжении.

В августе депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что украинцам необходимо готовиться к блэкауту и тяжелой зиме. «Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме», — призвала нардеп.