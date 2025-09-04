Налоговики стали активно проверять доходы некоторых россиян

Forbes: ФНС стала активно проверять доходы, полученные в недружественных странах

Российские налоговые органы начали активно проверять доходы, которые граждане РФ получили в недружественных странах. Об этом сообщило Forbes.

Отмечается, что изучаются доходы не только за 2024 год, но и за предыдущие годы. Причиной происходящего называют приостановку соглашений об избежании двойного налогообложения с такими государствами. Кроме того, сказалось прекращение автообмена информацией между налоговыми органами. Соответствующий указ президента Владимира Путина от августа 2023 года коснулся отношений с 38 странами.

Чаще всего проверяются доходы, полученные в Швейцарии, а также в странах Европейского союза.

Forbes напомнило, что до весны 2025 года российское Министерство финансов засчитывало налоги, уплаченные в недружественных странах. Однако в 2025 году ситуация изменилась: отныне налог, который взимался в нарушение соглашения, зачесть не получится. Это оборачивается доначислением российским резидентам налога и неустоек.

В конце июня Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и ОАЭ об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.