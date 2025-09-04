Ценности
11:16, 4 сентября 2025

Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с голой грудью

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала архивные откровенные фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @naomi

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала архивные фото с голой грудью. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица запечатлена на размещенных кадрах у бассейна. Она позировала в черных трусах, открытых золотистых туфлях и леопардовой шубе, отказавшись от бюстгальтера. В описании под публикацией знаменитость уточнила, что фотографии были сделаны в 2014 году на Ибице.

Поклонники решили прокомментировать откровенную фотосессию звезды подиума. «Пантера», «Красота!», «Всегда была очень привлекательной», «Она идеальна», «Горяча», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в ультракороткой юбке.

    Все новости