Названа косвенная выгода России от роста поставок газа в Китай

Аналитик Юшков: Россия получит выгоду от увеличения поставок газа Китаю

Россия получит много как прямой, так и косвенной выгоды от увеличения объемов поставок газа в Китай, причем этот проект будет на пользу обеим странам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее руководитель Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия будет поставлять Китаю 106 миллиардов кубометров газа в год. Соответствующие документы были подписаны в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай.

Юшков пояснил, что выгода России от проекта «Сила Сибири» состоит в увеличении добычи в больших объемах — около 50 миллиардов кубов. Он указал, что с каждого кубометра газа «Газпром» заплатит налог на добычу полезных ископаемых, а потом экспортную пошлину при вывозе горючего топлива. Также косвенный бонус появится при строительстве инфраструктуры на каждом этапе производства, дополнил он.

«Конечно, тут ключевой вопрос остается в ценах, но это коммерческая тайна. Потом, по косвенным данным, мы сможем рассчитать примерные цены, как это было из «Силы Сибири-1». Они до сих пор не обозначены, по каким ценам идут. Но, в общем-то, косвенные цены мы рассчитать можем. Но тем не менее основная выгода для государства — это выплата налогов, экспортная пошлина», — сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что для Китая развитие проекта приобретает все большее значение из-за вопроса надежности поставок. Эксперт объяснил, что Соединенным Штатам не удастся перекрыть «Силы Сибири», поэтому уникальное качество в виде стабильных поставок в условиях конфронтации с США, подталкивает Китай закупать больше газа в России.

Ранее аналитики Института энергетики и финансов задались вопросом, сможет ли Россия нарастить поставки по «Силе Сибири» до 44 миллиардов кубометров. На новый объем поставок предполагается выйти к 2031 году.