Названо количество строящегося жилья с перенесенным сроком ввода

Минстрой: Примерно у 30 % строящегося жилья перенесены сроки ввода

Сроки ввода в эксплуатацию перенесены примерно у 30 процентов строящегося жилья в России. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

Из 118 миллионов квадратных метров, которые сейчас находятся в строительстве по проектным декларациям, порядка 37,5 миллиона сталкиваются с задержками, объяснил он.

Основными причинами сдвига сроков Стасишин назвал недостаточный объем наполнения эскроу-счетов, рост стоимости строительных материалов и задержки в их поставках, а также нехватку рабочей силы. В последние 4-5 лет ежегодно на следующий год переносилось около 5,5 миллиона квадратных метров жилья, добавил замминистра.

По данным аналитического центра «Дом.РФ», в первой половине 2025 года объем средств, не поступивших на счета эскроу из-за активного использования рассрочек при продаже жилья, составил 1,2 триллиона рублей.

В июле 2025 года сообщалось, что Банк России собирается внедрить ограничения для «плохой рассрочки» на недвижимость, которую россияне берут вместо рыночной ипотеки. Замглавы Минстроя Никита Стасишин на этот счет ранее заявлял, что рассрочки с длинным сроком погашения и низким первоначальным взносом опасны и вредны для участников рынка жилищного строительства в России.