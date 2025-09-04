Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

В России набирают популярность нейровидео с погибшими бойцами СВО

В социальных сетях набирает популярность новый формат прощания с погибшими на специальной военной операции солдатами. Как сообщают «Осторожно, новости», родственники заказывают создание видеороликов с помощью искусственного интеллекта, где они символически прощаются с близкими. В этих видео умершие могут обнимать родных, уходить по лестнице в небеса или превращаться в птиц.

Этот цифровой ритуал становится современным способом переживания утраты, однако одновременно вызывает серьезные этические и психологические дискуссии.

Сообщества, предлагающие услуги AI-прощаний, насчитывают тысячи участников. Стоимость ролика зависит от сложности: простое «оживление» двух кадров начинается от 1500 рублей, сцена с уходом по лестнице — уже 2000 рублей, а ролик с поцелуем — от 3500 рублей. За дополнительную плату можно добавить озвучание сгенерированным голосом родственника, когда нейросеть на основе сохранившихся записей зачитывает текст.

Основательница одного из таких проектов, 36-летняя Анна Кораблева из Каменска-Уральского, подтверждает высокую востребованность услуг.

На ее странице указано, что запись на создание роликов «Видеопрощание» возможна только в лист ожидания, а для срочных заказов требуется доплата

В одном из самых популярных видеосюжетов обычно два персонажа: они обнимаются на прощание, а затем один из них уходит вдаль, в арку, символизирующую вход в иной мир. Оставшийся герой грустно смотрит вслед или машет рукой. Все это сопровождается музыкальной композицией или песней, выбранной заказчиком.

Чтобы сделать такое видео, необходимы фотографии определенного качества: предпочтительно в полный рост или по пояс, с четкими чертами лица, свободными опущенными руками и прямым взглядом в камеру. При отсутствии подходящих снимков предлагается коррекция в фотошопе стоимостью от 500 рублей за человека.

«Больно смотреть»

На странице проекта «Жить после» — сообщества для вдов и матерей участников СВО, которое ведет клинический психолог Эльвира Степанова, ранее работавшая с военнослужащими, — мнения об этих нейросетевых ритуалах разделились практически поровну: от «не обращался и не планирую» до «готов попробовать».

Одна из участниц сообщества поделилась в комментариях, что решилась создать видео с помощью искусственного интеллекта — но по фотографии отца, которого не стало пять лет назад. Делать видео с мужем, о смерти которого она узнала в июле, вдова пока не готова. Другие пользователи признаются, что им больно смотреть даже на чужие AI-ролики. Участники не очень довольны качеством: по их словам, доступные варианты нейросетей искажают лица.

Другая участница сообщества объяснила свой отказ от AI-некрологов тем, что воспринимает фото, видео и голосовые сообщения как подлинное наследие, созданное самим мужем. Она призналась, что для нее это «своего рода бзик»: женщина опасается, что «искусственный интеллект отберет у мужа его авторские права».

Ритуал — а именно этим является создание видеороликов — важный инструмент, который помогает структурировать горе и выразить эмоции. Он поддерживает связь с памятью о близких и, конечно, помогает переработать чувства, найти опору. Это нечто важное, что помогает человеку чувствовать безопасность и структурированность в моменты сильного эмоционального кризиса и адекватно реагировать на сильные эмоции. В конечном итоге это помогает проживать потерю Эльвира Степанова клинический психолог

В том, что голоса за и против нейронекрологов диаметрально разделились, психолог не видит ничего удивительного. Те, кто резко отрицательно относится к нейровидео, могут просто не доверять технологиям — таких людей много. Для кого-то это кажется слишком искусственным действием. Кто-то просто не понимает, как это работает, а у кого-то сильная защитная реакция на эмоциональную боль, которую могут вызвать ролики с изображением любимого человека.

Еще одна из возможных причин — личные убеждения и традиционные способы проживания через классические ритуалы.

Для многих нейросети — не просто технология, но инструмент, новая форма ритуала, новый вид ресурса, который поможет пережить эти темные времена. Хочу отметить, что подход к горю и памяти — очень личный и чувствительный процесс. Важным является чувство безопасности горюющего при выборе, прибегать ли к помощи искусственного интеллекта Эльвира Степанова клинический психолог

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Цифровые призраки

В мире уже немало компаний, предлагающих создание цифровых аватаров людей, ушедших в мир иной. Один из первых таких проектов — стартап Eterni.me. Он позволяет создать цифровой портрет человека на основе его цифрового следа.

Другой пример — приложение StoryFile Life. С его помощью 87-летняя британка смогла виртуально присутствовать на собственных похоронах. Приложение разработал ее сын Стивен Смит. Он заранее записал несколько видео с матерью, которые ИИ использовал для генерации ответов на вопросы, заданных ей после ее смерти.

В 2020 году в Южной Корее разработали 3D-аватар девочки, которую погубил рак. На создание цифрового клона ушло восемь месяцев. Для этого использовались видео и фотографии, а также актриса, помогавшая воспроизвести жесты и мимику. Мать девочки встретилась с ней в виртуальной реальности с помощью VR-перчаток и даже смогла прикоснуться к цифровому образу дочери.

«Мама, меня ты прости»

Еще одна популярная услуга для родных бойцов СВО — заказать персональную песню. В сообществах родственников военнослужащих можно встретить предложения от композиторов и авторов, специализирующихся на создании таких произведений. Как обещают в рекламе, текст будет написан «со всеми именами, датами и вашими важными моментами, на любую тему». Заказчику предлагают заполнить анкету, в которой следует рассказать, о чем писать, и определиться со стилем и настроением композиции. Стоимость услуги — 5000 рублей.

На страницах авторов можно найти примеры готовых произведений — в основном это памятные песни в честь участников СВО от жен, матерей и сослуживцев. В одной композиции есть такие строки:

Мама, как хочется жить! Но умереть героем — это круто... Мама, я буду любить и наблюдать с небес каждое утро. Мама, меня ты прости — мы просто выполнили все задачи. Ах как хочется жить, но карты выпали совсем иначе

Кроме поминальных песен клиенты могут заказать композиции к дню рождения военного и даже без всякого повода — просто чтобы поддержать и порадовать близких.