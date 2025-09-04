Экономика
Власти потратят 303 миллиона рублей на ликвидацию портала «Знание»

На ликвидацию АНО «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"» (БРЭ), которое занималось созданием портала «Знание», предполагаемого аналога «Википедии», потратят еще 303 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Средства выделят из Резервного фонда правительства в 2025 году. Они пойдут на погашение долгов по зарплате, обеспечение обязательных выплат при увольнении сотрудников и завершение расчетов по обязательствам организации. Контролировать их целевое использование обязали Минцифры. Отчет о проведенных мероприятиях ведомству необходимо представить до 1 марта 2026 года.

Проект по созданию общенационального интерактивного энциклопедического портала запустили шесть лет назад, в 2019 году. Предполагалось, что его стоимость составит почти два миллиарда рублей, а работы удастся завершить в 2022-м. В декабре того года глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что ресурс запустят в 2023-м.

Однако в конце 2024 года правительство распорядилось ликвидировать АНО «БРЭ» в период до 30 октября 2025 года. Тогда в Минцифры подтверждали, что из Резервного фонда на эти цели перевели 1,06 миллиарда рублей, что позволило погасить большую часть долгов по зарплате.

БРЭ является преемницей «Большой советской энциклопедии». В печатном виде она выходила с 2004-го по 2017 годы.

