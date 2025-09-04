Обсуждение Трампом отказа от закупки российской нефти с лидерами ЕС подтвердили

Стубб: Трамп потребовал от Европы прекратить закупки нефти из РФ

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп обсуждал с европейскими лидерами отказ от закупок российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что, в частности, обсуждался вопрос того, что на данный момент в Европе лишь две страны, напрямую покупающие российские ресурсы, — это Словакия и Венгрия. По его словам, в отказе стран Евросоюза (ЕС) от экспорта российских энергоносителей Дональда Трампа поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сам Стубб во время обсуждений предложил ввести наиболее низкий поток цен на российскую нефть.

Ранее Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Трамп потребовал от европейских лидеров прекратить закупки нефти из России. Он считает, что Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.