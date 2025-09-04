Интернет и СМИ
Популярный комик назанимал 1,5 миллиона рублей и потратил их на доставки и рестораны

Комик Андреев заявил, что его долги по кредитам составляют 963 тысячи рублей
Популярный российский стендап-комик Николай Андреев рассказал о жизни с долгом примерно в 1,5 миллиона рублей. Подробности он раскрыл в видео для YouTube-канала «Ну как там с деньгами?».

Андреев заявил, что у него открыты три кредитные карты в разных банках, а также есть кредит наличными. Сумма займов комика составила 963 тысячи рублей. Кроме того, стендапер занимал деньги у друзей, из-за чего общий размер его долга составил около полутора миллионов рублей.

При этом юморист признался, что регулярно тратит деньги на доставку еды и походы в рестораны с женой. «А так разве не все живут? Не знаю, мне товарищ говорил, достаточно умный, поверил, по крайней мере, я ему, что у народа сейчас нет денег, поэтому люди ходят в рестораны. Потому что когда нет денег на что-то, на мечту, на путешествие, на квартиру, это грустно. А на рестораны деньги всегда есть», — объяснил свою логику Андреев.

В то же время ведущий подкаста Никита Юкович, посмотрев в отчет в банковском приложении Андреева, заметил, что сумма его зачислений в мае составила 895 тысяч рублей, в июне — 494 тысячи. Комик признался, что не может отследить происхождение этих средств, и добавил, что «не видел» их.

Ранее Андреев рассказал о слепоте на один глаз. Он признался, что недуг мешает ему ориентироваться в пространстве.

