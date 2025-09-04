Силовые структуры
14:10, 4 сентября 2025Силовые структуры

Потеря пистолета на сплаве обернулась для россиянина проблемами с законом

Суд оштрафовал жителя Екатеринбурга на 5000 рублей за потерю пистолета на сплаве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Потеря пистолета во время майского сплава обернулась для жителя Екатеринбурга проблемами с законом, его привлекли к административной ответственности за нарушение условий хранения оружия. Об этом сообщает «Ведомости Урал».

Во время майских праздников мужчина по имени Евгений отправился в поход с группой туристов, прихватив зарегистрированный травматический пистолет «МР-79-9ТМ» для собственной безопасности. На сложном участке маршрута катамаран перевернулся, находившиеся на его борту люди выпали за борт. Выбравшись из воды, Евгений не нашел пистолет. Поиски оружия оказались безуспешны и он сообщил в полицию об утрате.

Правоохранительные органы составили на екатеринбуржца административный протокол. Закон обязывает владельцев обеспечивать надежное хранение и безопасное ношение оружия.

Мировой суд оштрафовал Евгения на 5000 рублей за нарушение правил оборота оружия. При назначении минимального наказания было учтено добровольное уведомление об утрате пистолета, сотрудничество с полицией, а также совершение нарушения впервые.

    Все новости