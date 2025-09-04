Мир
05:47, 4 сентября 2025Мир

Премьер Монголии прибыл во Владивосток

Премьер-министр Монголии прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар прибыл во Владивосток для участия в Х Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как уточняется, борт политика приземлился в аэропорту города около полудня по местному времени (05:00 мск).

Ранее глава РФ Владимир Путин отношения с Монголией являются одним из приоритетных направлений для России. Теперь перед Москвой стоит задача диверсифицировать экономические связи.

В свою очередь, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что отношения Улан-Батора и Москвы достигли уровня всеобъемлющего партнерства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прилетел во Владивосток после четырехдневного визита в Китай. Глава РФ также примет участие в нескольких мероприятиях 4-5 сентября в рамках ВЭФ.

