Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Путин примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Рабочая поездка политика в Дальневосточный федеральный округ запланирована на 4-5 сентября. В частности, Путин посетит филиал Национального центра «Россия». Помимо этого, президент проведет совещание, посвященное топливно-энергетическому комплексу ДФО.

Главным мероприятием станет пленарное заседание форума 5 сентября. В нем вместе с Путиным примут участие премьер-министр Лаоса, премьер-министр Монголии.

График также предусматривает рабочую встречу Владимира Путина с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Накануне сообщалось, что в первый день ВЭФ прошел иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру». На нем зрителям представили классические традиции русской поэзии и музыки.

Форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».