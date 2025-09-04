Производство некоторых спутников в России поставили на конвейер

Мантуров: В РФ запустили конвейерное производство спутников до 300 килограммов

В России была запущена первая конвейерная линия сборки космических аппаратов весом до 300 килограммов. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Его процитировало ТАСС.

По его словам, соответствующие работы начало российское предприятие «Решетнев» (входит в Роскосмос). В настоящее время ответственные лица занимаются вопросами формирования заказов под загрузку этой линии. По мнению Мантурова, сборка этих аппаратов окажется хорошим подспорьем для ускорения выполнения национального проекта «Космос» и вывода на орбиту большего количества сателлитов, которые помогут решить целый ряд задач. Например, по дистанционному зонированию земли.

В конце августа сообщалось, что финансовое состояние Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», которая является одним из ключевых подрядчиков «Роскосмоса», приблизилось к критическому. Оказалось, что компания обременена многомиллионными долгами, а проценты по кредитам съедают бюджет.