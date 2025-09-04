Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 4 сентября 2025Путешествия

Путешествующий по миру россиянин описал девушек в Чехии словами «любят мини-юбки»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: NeydtStock / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Чехии и описал местных девушек словами «любят мини-юбки». Впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации приехал в город Брно и отметил, что там одна половина женщин носит юбки, а другая — короткие шорты. В том числе такой одежды не стесняются и немолодые чешки. «Помню, у нас такая мода была в начале 2010-х — все молодые девчонки носили эти шорты. В Чехии эта мода появилась только сейчас, либо еще не закончилась с того времени», — добавил турист.

Материалы по теме:
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Еще одна особенность этой восточноевропейской страны, которая бросилась в глаза приезжему: на улицах гуляет много «гоповатых» девушек. Они носят пирсинг, татуировки, пьют пиво и курят. Однако многие молодые люди, напротив, предпочитают одеваться и выглядеть так, будто вернулись в семидесятые. «Глядя на таких девушек и юношей, я почему-то сразу вспоминал советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Служебный роман"», — подчеркнул тревел-блогер.

Ранее этот путешественник описал пляж в Прибалтике фразой «много девушек и мало одежды». Автор публикации рассказал, что иностранцы едут в Литву, чтобы завязать знакомство с отдыхающими там девушками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    МИД РФ призвал Азербайджан освободить задержанных россиян

    В МИД России назвали провокацией учения США и Южной Кореей

    Премьер Монголии прибыл во Владивосток

    В Европе прокомментировали отправку войск на Украину

    Политолог объяснил угрозы Трампа сменить позицию в отношении России

    Путешествующий по миру россиянин описал девушек в Чехии словами «любят мини-юбки»

    Захарова отвергла возможность обсуждения присутствия иностранных войск на Украине

    Главы четырех регионов захотели ужесточить продажу алкоголя

    Дудь досрочно приостановил действие своего товарного знака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости