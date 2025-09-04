Раскрыто отношение китайцев к Путину

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал президенту России Владимиру Путину об отношении к нему китайцев. Его слова приводит ТАСС.
Политик напомнил о том, как в 2018 году в ходе визита в Тяньцзинь российский лидер приготовил традиционные паровые булочки гоубули. Он отметил, что эта история «до сих пор передается в Китае из уст в уста».
«Вы произвели впечатление не только очень уважаемого, но и очаровательного президента», — сказал Ли Хунчжун.
В 2018 году в Тяньцзине российский лидер сначала помог приготовить традиционные блинчики, в которые заворачивают овощи и мясо, и попробовал их вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это же я готовил», — отметил президент. После Путина также научили делать местный деликатес — гоубули, похожие на пельмени.