Раскрыто отношение китайцев к Путину

Член Политбюро КПК Ли Хунчжун: Китайцы считают Путина очень уважаемым лидером

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал президенту России Владимиру Путину об отношении к нему китайцев. Его слова приводит ТАСС.

Политик напомнил о том, как в 2018 году в ходе визита в Тяньцзинь российский лидер приготовил традиционные паровые булочки гоубули. Он отметил, что эта история «до сих пор передается в Китае из уст в уста».

«Вы произвели впечатление не только очень уважаемого, но и очаровательного президента», — сказал Ли Хунчжун.

В 2018 году в Тяньцзине российский лидер сначала помог приготовить традиционные блинчики, в которые заворачивают овощи и мясо, и попробовал их вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это же я готовил», — отметил президент. После Путина также научили делать местный деликатес — гоубули, похожие на пельмени.