WP: Страны Европы собираются разместить на Украине демонстративные войска

Страны Европы в рамках гарантий безопасности для Киева собираются разместить на Украине «демонстративные войска». Об этом сообщает The Washington Press (WP).

«Европейский подход предусматривает обеспечение безопасности неба над Украиной и Черного моря вдоль ее побережья, а также развертывание "сил обеспечения безопасности" на местах», — говорится в материале.

По словам официальных лиц, непосредственно знакомых с планами, это будет включать в себя «демонстрационный» элемент — войска, базирующиеся вдали от линии фронта, чтобы служить сдерживающим фактором против будущих атак, и элемент «регенерации» для обучения и восстановления украинской армии и превращения ее в то, что лидеры Европейского союза называют «стальной дикобраз».

Ранее стало известно, что европейские страны, состоящие в «коалиции желающих», 4 сентября в ходе видеоконференции рассмотрят варианты соглашения о прекращении огня на Украине. Отмечается, что европейские военные разработали концепцию так называемых «сил подтверждения безопасности».

