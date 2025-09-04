Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 4 сентября 2025Мир

Раскрыты планы Европы по размещению войск на Украине

WP: Страны Европы собираются разместить на Украине демонстративные войска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны Европы в рамках гарантий безопасности для Киева собираются разместить на Украине «демонстративные войска». Об этом сообщает The Washington Press (WP).

«Европейский подход предусматривает обеспечение безопасности неба над Украиной и Черного моря вдоль ее побережья, а также развертывание "сил обеспечения безопасности" на местах», — говорится в материале.

По словам официальных лиц, непосредственно знакомых с планами, это будет включать в себя «демонстрационный» элемент — войска, базирующиеся вдали от линии фронта, чтобы служить сдерживающим фактором против будущих атак, и элемент «регенерации» для обучения и восстановления украинской армии и превращения ее в то, что лидеры Европейского союза называют «стальной дикобраз».

Ранее стало известно, что европейские страны, состоящие в «коалиции желающих», 4 сентября в ходе видеоконференции рассмотрят варианты соглашения о прекращении огня на Украине. Отмечается, что европейские военные разработали концепцию так называемых «сил подтверждения безопасности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Ермак и Умеров встретились в Париже с Уиткоффом

    Планировавшего отравление сотрудников российского ОПК мужчину отправили в психбольницу

    Захарова раскрыла секрет своей популярности в Китае

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости