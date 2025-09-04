Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 4 сентября 2025Мир

Раскрыты предложения Германии по Украине

Der Spiegel: Германия предложит «коалиции желающих» усилить ПВО Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Правительство Германии на предстоящей встрече предложит «коалиции желающих» усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом пишет Der Spiegel cо ссылкой на источники.

По данным издания, план Германии предполагает увеличение поставок Украине систем ПВО на 20 процентов. Кроме того, ФРГ призовет оказать финансовую и технологическую помощь Украине в производстве высокоточного оружия большой дальности, в том числе крылатых ракет.

Согласно плану Германии, Киеву также планируется поставлять до 480 единиц боевой техники в год ради оснащения четырех механизированных бригад. В это число входят бронетранспортеры.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опасный вирус подкосил десятки российских туристов в Турции. Симптомы — сильная рвота и высокая температура

    В США захотели лишить Россию доступа к ресурсам Антарктики

    В России признали отсутствие сроков строительства «Силы Сибири-2»

    Названо имя новой Лары Крофт

    В МИД России назвали условия по гарантиям безопасности Украине

    Путин рассказал о запасах угля в России почти на тысячу лет

    Стало известно о завещавшем Неймару миллиард долларов бизнесмене

    В России оценили вероятность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем

    Раскрыты предложения Германии по Украине

    На острове Русский забурлит жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости