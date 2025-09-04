Раскрыты предложения Германии по Украине

Der Spiegel: Германия предложит «коалиции желающих» усилить ПВО Украины

Правительство Германии на предстоящей встрече предложит «коалиции желающих» усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Об этом пишет Der Spiegel cо ссылкой на источники.

По данным издания, план Германии предполагает увеличение поставок Украине систем ПВО на 20 процентов. Кроме того, ФРГ призовет оказать финансовую и технологическую помощь Украине в производстве высокоточного оружия большой дальности, в том числе крылатых ракет.

Согласно плану Германии, Киеву также планируется поставлять до 480 единиц боевой техники в год ради оснащения четырех механизированных бригад. В это число входят бронетранспортеры.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» раскололась на три части из-за вопроса отправки войск на Украину.