Россиян предупредили о новой связанной со СНИЛС схеме мошенничества

Депутат Немкин: Мошенники обманывают россиян, предлагая заменить СНИЛС

Мошенники обманывают россиян, предлагая заменить их страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). О новой схеме злоумышленников, связанной с этим документом, предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в разговоре с Life.ru.

Он объяснил, что мошенники звонят россиянам и, представляясь сотрудниками официальных ведомств, говорят потенциальным жертвам, что им необходимо заменить СНИЛС. Если человек поверит злоумышленнику и продиктует номер СНИЛС, вскоре ему поступит другой звонок. На этот раз звонящий представится сотрудником банка, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или другой государственной структуры.

«Они убеждают человека, что его данные якобы уже попали к мошенникам, и создают ощущение срочности и опасности. В такой атмосфере человек начинает верить, что спасает свои деньги, и готов следовать любым инструкциям», — рассказал депутат. Немкин добавил, что таким образом мошенники вынуждают россиян брать кредиты и переводить им деньги.

Чтобы защититься от этого вида мошенничества, депутат призвал помнить, что СНИЛС давно не подлежит замене. Кроме того, банки и государственные органы не просят переводить деньги на безопасные счета и не общаются с клиентами через мессенджеры. «Любой подобный звонок — это сигнал немедленно прекратить разговор», — заключил он.

Ранее россиян предупредили о новой уловке мошенников. Аферисты требуют от потенциальных жертв устанавливать мессенджеры с хорошим качеством связи.