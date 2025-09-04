Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

Сомнолог Новиков: Люди с синдромом ночной еды подвержены стрессу и тревоге

Так называемый синдром ночной еды может ухудшать качество сна, предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. О связи недосыпа и этого расстройства пищевого поведения он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, синдром ночной еды — это регулярное потребление пищи в вечернее и ночное время, часто после основного ужина. «Люди с этим расстройством могут просыпаться из-за чувства голода или непреодолимого желания поесть, что сопровождается эмоциональным дискомфортом, стрессом или тревогой», — объяснил он. Такое расстройство может привести к нарушениям сна, увеличению веса и развитию чувства вины после ночных перекусов, отметил врач.

Новиков добавил, что развитие синдрома ночной еды связано с тем, что недостаток сна снижает выработку гормона лептина, контролирующего чувство сытости, и увеличивает производство гормона грелина, стимулирующего голод.

Диагностировать это расстройство можно на консультации с врачом-сомнологом или психотерапевтом. Во время приема они попросят заполнить специализированные опросники, а также порекомендуют вести дневник питания для выявления паттернов пищевого поведения, добавил врач.

