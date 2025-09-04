Забота о себе
16:40, 4 сентября 2025

Россиян предупредили о «синдроме ночной еды»

Сомнолог Новиков: Люди с синдромом ночной еды подвержены стрессу и тревоге
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Так называемый синдром ночной еды может ухудшать качество сна, предупредил врач-сомнолог Максим Новиков. О связи недосыпа и этого расстройства пищевого поведения он рассказал в беседе с «Известиями».

По его словам, синдром ночной еды — это регулярное потребление пищи в вечернее и ночное время, часто после основного ужина. «Люди с этим расстройством могут просыпаться из-за чувства голода или непреодолимого желания поесть, что сопровождается эмоциональным дискомфортом, стрессом или тревогой», — объяснил он. Такое расстройство может привести к нарушениям сна, увеличению веса и развитию чувства вины после ночных перекусов, отметил врач.

Новиков добавил, что развитие синдрома ночной еды связано с тем, что недостаток сна снижает выработку гормона лептина, контролирующего чувство сытости, и увеличивает производство гормона грелина, стимулирующего голод.

Диагностировать это расстройство можно на консультации с врачом-сомнологом или психотерапевтом. Во время приема они попросят заполнить специализированные опросники, а также порекомендуют вести дневник питания для выявления паттернов пищевого поведения, добавил врач.

Ранее эндокринолог Дарья Лебедева объяснила, почему ночью возникают головные боли. Одним из основных факторов риска она назвала апноэ во сне.

