Россиян призвали есть один продукт для защиты от инфаркта

Диетолог Кривченков заявил, что болгарский перец снижает риск развития инфаркта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Олег Кривченков и реабилитолог Сергей Агапкин призвали россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» есть один продукт, чтобы защититься от болезни Паркинсона и инфаркта. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин рассказал, что в болгарском перце содержится много витамина С, витамина P — рутина — и квертицина. По словам врача, эти микроэлементы укрепляют стенки кровеносных сосудов. Кроме того, в этом овоще есть ликопин, который снижает уровень «плохого» холестерина. Благодаря этим свойствам перца продукт способен защитить от атеросклероза и инфаркта.

Кроме того, в перце содержится никотин, который способен защитить от болезни Паркинсона, добавил Агапкин. Он подчеркнул, что у тех, кто включает овощ в рацион, риск развития этого нейродегенеративного заболевания снижается на 60 процентов.

Ранее Агапкин развеял миф об опасной позе для сна. По его словам, спать на левом боку не вредно для сердца.

