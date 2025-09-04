Россияне бросились смотреть объявления о новостройках не в своих регионах

ЦИАН: В половине случаев россияне хотят купить новую квартиру в другом регионе

Россияне в 53 процентах случаев смотрят объявления о продаже квартир в новостройках не в своем регионе. Об этом говорится в обзоре экспертов «Циан.Аналитики», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

В зависимости от региона, на россиян из других областей приходится от 22 до 94 процентов просмотров объявлений. Максимальная доля спроса со стороны жителей других субъектов наблюдается в Московской (82 процента просмотров) и Ленинградской областях (94 процента просмотров), в Крыму (80 процентов), Адыгее (93 процента), Краснодарском крае и Калининградской области (по 65 процентов), а также в Тюменской области (69 процентов).

В Московской и Ленинградской областях основную часть спроса составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга (61 и 65 процентов соответственно). Это связано с мобильностью населения: жители областей ищут жилье, когда находятся на работе в городе, что влияет на статистику. Кроме того, причиной является разница в ценах — пригородные новостройки более доступны.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Адыгее, где около четверти спроса приходится на жителей соседнего Краснодарского края. Тюменская область характеризуется динамичным рынком новостроек с активным спросом со стороны жителей соседних регионов: Свердловской, Челябинской, Омской областей, Ханты-мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Калининградская область мягким климатом и выходом к морю привлекает не только желающих переехать, но и инвесторов, рассматривающих жилье как объект для сдачи в аренду.

Почти во всех анализируемых регионах среди лидеров по просмотрам объявлений оказываются пользователи из Москвы, исключение составляют Пермский край и Омская область. Наибольший вклад в межрегиональный спрос вносят также жители Санкт-Петербурга и Краснодарского края (это субъекты с наибольшей численностью населения после Москвы и Московской области). Часть «столичных» просмотров может быть связана с особенностями маршрутизации интернет-трафика, отметили исследователи.

Существенную долю интереса формируют также ближайшие соседи или недалеко расположенные регионы с большой численностью населения. Так, активно ищут жилье друг у друга жители Свердловской и Челябинской областей, Хабаровского и Приморского краев, Новосибирской области и Красноярского края, Нижегородской области и Татарстана.

Елена Бобровская, эксперт Циан.Аналитики, обратила внимание: если семейную ипотеку начнут выдавать только по месту «прописки», это потенциально сократит количество сделок в соседних регионах на 20-25 процентов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить выдавать семейную ипотеку не по региону регистрации заемщика — чтобы россияне меньше пользовались льготной программой для инвестиционных целей.