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11:24, 5 июня 2026Россия

В Крыму заявили об отправке на нужды бойцов СВО средств из активов украинских олигархов

Константинов: Крым отправил 4,5 млрд рублей на нужды СВО из активов украинских олигархов
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Крым отправил 4,5 миллиарда рублей на нужды бойцов специальной военной операции (СВО) из активов украинских олигархов. Об этом заявил РИА Новости глава парламента на российском полуострове Владимир Константинов.

До этого он отчитался, что Крым от продажи национализированных активов уже получил 13 миллиардов рублей и 1,4 миллиарда рублей — за аренду с этого имущества.

Константинов в беседе с корреспондентом агентства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что свыше 9 миллиардов из этих средств было направлено на строительство и ремонт социально значимых объектов в Крыму.

До этого глава правительства полуострова подчеркнул, что в Крыму примут новые решения по национализации украинских активов. Константинов уверял, что решения о национализации являются безвозвратными. При этом тем инвесторам, которые не ведут по отношению к России враждебной политики, за свои активы бояться нечего.

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