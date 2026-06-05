В России отреагировали на возможное решение США отменить отправку ракет Tomahawk в ФРГ

Карасин: Если США отменят отправку Tomahawk в ФРГ, то это веяние в правильном направлении

Если США отменять отправку ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед Россией, то это будет веяние в правильном, здоровом направлении, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на опубликованную в газете Politico соответствующую информацию.

«Будем откровенны, газеты и информационные агентства часто не то чтобы придумывают, а начинают размышлять о фактах, не дожидаясь, пока они состоялись. Если это действительно позиция администрации и руководства соответствующих ведомств США, то это веяние в правильном, здоровом направлении, которое соответствующим образом в позитивном ключе повлияет на развитие ситуации в целом», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что на встрече президента России Владимира Путина с иностранными журналистами были озвучены важные аспекты, которые должны быть услышаны в странах Запада и в США.

Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон может отменить отправку ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед Россией. Некоторые чиновники опасаются, что Москва расценит это как эскалацию конфликта и примет ответные меры. Отмечается, что сделка о поставках ракет была заключена при администрации предыдущего американского лидера Джо Байдена.

В четверг, 4 июня, российский президент в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с иностранными журналистами.

