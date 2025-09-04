Экономика
Россияне назвали обязательную технику в съемной квартире

Россияне считают холодильник и микроволновую печь обязательной техникой в съемной квартире. Такой результат показал опрос сервисов «Яндекс Аренда» и «Яндекс Маркет», передает «РБК».

За холодильник проголосовали 81 процент респондентов, за микроволновую печь — 67 процентов. Еще 34 процента не могут обойтись без варочной панели, 33 процента — без интернет-роутера.

69 процентов россиян согласны платить больше за аренду квартиры, если в ней есть вся необходимая техника. При этом 43 процента арендаторов заявили, что будут довольны, если приборы будут находиться в хорошем состоянии, 28 процентов согласились только на новую технику, 20 процентов устроит любой рабочий прибор, а девять процентов могут обойтись вовсе без хозяйской техники.

Чаще всего съемщики готовы купить за свой счет приборы, которые можно легко забрать с собой при переезде. Так, электрический чайник согласны приобрести самостоятельно 40 процентов респондентов, умную колонку — 31 процент, утюг — 27 процентов, пылесос и микроволновку — по 26 процентов.

Ранее опрос показал, что почти каждого четвертого россиянина раздражают соседи. В список самых популярных причин вошли вечный ремонт, а также неуплата за «коммуналку» и капремонт.

