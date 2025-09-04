Россиянин описал на видео расправу над бабушкой

Полиция задержала 36-летнего москвича за убийство бабушки

В Москве 36-летний внук расправился с 89-летней бабушкой. Его задержали полицейские по горячим следам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ГУ МВД России столицы и предоставили оперативное видео с задержанным.

На кадрах мужчина говорит, что сначала избил родственницу, а затем нанес ей ножевые ранения.

Пенсионерку без признаков жизни нашла ее дочь — мать подозреваемого — в квартире на Братиславской улице.

Возбуждено уголовное дело. Следователи намерены отправить москвича на психиатрическую экспертизу, сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о расправе над пенсионерами 25 лет назад.