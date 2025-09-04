Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

Житель Калининграда развелся с женой и пригрозил расчленить ее

Житель Калининграда развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным российского издания, 38-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев преследует бывшую супругу и их общего девятилетнего сына.

В один из дней он напал на женщину на глазах ребенка и пытался ее задушить. По словам матери, мальчик получил психологическую травму. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Экс-супруга отметила, что горожанин постоянно приезжает к ее дому и закидывает окна камнями и яйцами. Кроме того, как утверждает женщина, он угрожал «разложить ее по пакетам и раскидать по области», чтобы полиция «собирала пазл».

Ребенка из-за поведения отца пришлось перевести на домашнее обучение.

