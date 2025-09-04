Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 4 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

В Башкирии задержали мужчину, поджегшего из-за ревности машину соперника
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Башкирии полиция задержала 39-летний местного жителя, поджегшего из-за ревности машину соперника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Башкортостану.

По данным ведомства, 2 сентября в полицию поступило заявление о возгорании Chery Arrizo на улице Рахимьяна Насырова. Сотрудники изучили записи с камер и опросили очевидцев. Выяснилось, что мужчина не смог смириться с появлением у бывшей девушки нового возлюбленного. Тогда задержанный решился на поджог. Он взял спички, бензин, совершил преступление и сбежал. Машина полностью сгорела.

Возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к пяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима за поджог иномарки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Погибших бойцов СВО оживляют в нейросетях. Кто и за сколько продает вдовам и матерям иллюзию прощания?

    В Европе представят варианты мирного соглашения по Украине

    Опровергнут популярный миф о горячей еде

    В России спрогнозировали ключевую ставку к концу года

    Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

    Россиянин развелся с женой и пригрозил расчленить ее и расфасовать по пакетам

    Десятки россиян подхватили опасный вирус на пляжах Турции

    МИД России рассказал о злоключениях Запада в отношении российских пенсионеров

    Появились подробности о потерпевшем крушение в российском регионе самолете

    В СВР раскрыли план Мерца по передаче Украине дальнобойного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости