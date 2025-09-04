Россиянин сжег дотла машину нового возлюбленного своей бывшей

В Башкирии задержали мужчину, поджегшего из-за ревности машину соперника

В Башкирии полиция задержала 39-летний местного жителя, поджегшего из-за ревности машину соперника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Башкортостану.

По данным ведомства, 2 сентября в полицию поступило заявление о возгорании Chery Arrizo на улице Рахимьяна Насырова. Сотрудники изучили записи с камер и опросили очевидцев. Выяснилось, что мужчина не смог смириться с появлением у бывшей девушки нового возлюбленного. Тогда задержанный решился на поджог. Он взял спички, бензин, совершил преступление и сбежал. Машина полностью сгорела.

Возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя к пяти годам и четырем месяцам колонии строгого режима за поджог иномарки.