Россиянка заявила о предложивших взять кредит на замену окон после атаки БПЛА чиновниках

Жительнице Адыгеи чиновники предложили взять кредит на замену окон после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обломки которого упали на ее дом. Об этом россиянка заявила в беседе с Kub Mash.
По данным канала, дома в Яблоновском в результате атаки дронов были повреждены 30 августа. В доме одной из жительниц выбило окна. Во время атаки сыну женщины прижгло спину, а сама она также наступила на раскаленный осколок.
Со слов россиянки, в администрации ей пообещали выплатить компенсацию через два месяца, а на данный момент ей якобы посоветовали взять кредит. При этом, как уточнила женщина, в администрации ей пояснили, что вернут только фиксированную сумму — в размере 73 тысяч рублей.
Россиянка пожаловалась, что спать с детьми невозможно — каждую ночь сквозняки и пугающий шорох, а уехать им некуда, как и большинству жителей, чьи дома пострадали.
Ранее глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер сообщил, что в Адыгее из-за обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта, 2 офиса и цех.