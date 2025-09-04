Россия
18:23, 4 сентября 2025Россия

Россиянка заявила о предложивших взять кредит на замену окон после атаки БПЛА чиновниках

Mash: В Адыгее чиновники советовали брать кредит на замену окон после атаки БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительнице Адыгеи чиновники предложили взять кредит на замену окон после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), обломки которого упали на ее дом. Об этом россиянка заявила в беседе с Kub Mash.

По данным канала, дома в Яблоновском в результате атаки дронов были повреждены 30 августа. В доме одной из жительниц выбило окна. Во время атаки сыну женщины прижгло спину, а сама она также наступила на раскаленный осколок.

Со слов россиянки, в администрации ей пообещали выплатить компенсацию через два месяца, а на данный момент ей якобы посоветовали взять кредит. При этом, как уточнила женщина, в администрации ей пояснили, что вернут только фиксированную сумму — в размере 73 тысяч рублей.

Россиянка пожаловалась, что спать с детьми невозможно — каждую ночь сквозняки и пугающий шорох, а уехать им некуда, как и большинству жителей, чьи дома пострадали.

Ранее глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер сообщил, что в Адыгее из-за обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта, 2 офиса и цех.

