Из-за падения обломков БПЛА в российском регионе пострадали 62 жилых объекта

Аскер: В Адыгее из-за обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта, 2 офиса и цех

В Адыгее из-за обломков БПЛА пострадали 62 жилых объекта, 2 офиса и цех. Информацию об этом опубликовал глава Тахтамукайского района республики Савв Аскер в своем Telegram-канале.

Пострадало остекление 47 квартир. Кроме того, атаке подверглись 15 частных домов.

По словам Аскера, в поселке Яблоновском из-за падения обломков беспилотника есть потерпевший, но погибших нет. Пострадавшему оказали необходимую помощь. Глава района добавил, что сейчас мужчина находится дома.

Аскер также уточнил, что к местам происшествий для ликвидации последствий прибыли спасатели, сотрудники правоохранительных органов и специалисты администрации района и поселения. Работа экстренных служб на месте продолжается.

Об атаке БПЛА на Адыгейскую Республику сообщалось утром 30 августа.