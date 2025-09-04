Россия
Российский боец две недели полз до своих в зоне спецоперации

Раненый российский боец две недели полз из украинского тыла до позиций ВС РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Раненый российский боец в течение двух недель самостоятельно выбирался из украинского тыла к позициям Вооруженных сил России (ВС РФ) в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным Ахи сообщил, что на позиции его подразделения выполз парень, который двигался две недели.

«Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», — сообщил Ахи.

По словам бойца, раненый выжил благодаря знаниям и навыкам, которые получил от супруги-фельдшера.

Ранее командир танкового взвода с позывным Унга группировки войск «Восток» спас 10 своих бойцов. Это произошло во время боя за Константинополь в Донецкой народной республике (ДНР).

