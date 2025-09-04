Силовые структуры
12:17, 4 сентября 2025

Российский школьник после 1 сентября совершил преступление и может получить пожизненное

В Подмосковье арестовали подростка за совершение теракта на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье арестовали подростка за совершение теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, ночью 1 сентября на 47 километре перегона «Гжель-Овражки» 17-летний подросток, действуя по указанию, поступившему через один из мессенджеров от неизвестного, совершил поджог релейного шкафа. После чего он скрылся с места преступления.

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали несовершеннолетнего. Он сообщил, что за совершение преступления ему было обещано денежное вознаграждение, которое так и не получил.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По данной статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что командира бригады ВСУ заочно осудили за удар по российскому аэропорту.

