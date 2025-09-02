Командира бригады ВСУ заочно осудили за удар по российскому аэропорту

Командира бригады ВСУ заочно осудили на 18 лет за атаку на Белгород

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Кравченко. Об этом «Ленте.ру» сообщает Главная военная прокуратура.

Кравченко признан виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2022 года Кравченко осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. 16 октября 2022 года осужденный отдал приказ пустить восемь ракет по объектам государственного и военного управления в аэропорту Белгорода. Семь ракет российская ПВО сбила, однако одна повредила технику.

Кравченко объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) перед судом предстанет военнослужащий украинского полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).