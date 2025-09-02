Силовые структуры
Командира бригады ВСУ заочно осудили за удар по российскому аэропорту

Командира бригады ВСУ заочно осудили на 18 лет за атаку на Белгород
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам лишения свободы командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Кравченко. Об этом «Ленте.ру» сообщает Главная военная прокуратура.

Кравченко признан виновным по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2022 года Кравченко осуществлял террористическую деятельность для устрашения населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти России. 16 октября 2022 года осужденный отдал приказ пустить восемь ракет по объектам государственного и военного управления в аэропорту Белгорода. Семь ракет российская ПВО сбила, однако одна повредила технику.

Кравченко объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) перед судом предстанет военнослужащий украинского полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

    Все новости