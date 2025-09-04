Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 4 сентября 2025Россия

Сообщения о диверсантах ВСУ в 250 километрах от границы Москвы прокомментировали

Shot: Данные о поиске диверсантов ВСУ в Калужской области недостоверны
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Данные о поиске диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области недостоверны. Так сообщения о разведывательной группе ВСУ прокомментировали в Telegram-канале Shot.

На какие источники ссылаются авторы издания, не уточняется. По версии Telegram-канала, данные о поиске диверсантов могут быть вброшены для дезинформации со стороны Украины.

В свою очередь, военблогеры проекта «Архангел спецназа» не подтвердили и не опровергли сообщений о возможных поисках диверсионной разведывательной группы (ДРГ), признав, что ВСУ часто пытаются прорваться через границу. Однако авторы издания отметили ряд странностей в сообщениях о ДРГ.

При этом данные о проникновении ДРГ в Брянской области достоверно подтверждены. Украинских военных уже задержали — среди диверсантов есть потери.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

    Живущий в США журналист-иноагент назвал себя патриотом России

    Зеленский обсудил с Трампом давление на Россию

    Москалькова раскрыла условие Киева для возвращения жителей Курской области с Украины

    Дроны заполонят небо над одним российским городом

    Российским кассирам предложили новую работу

    В России предложили простить долги за «коммуналку» некоторым категориям населения

    Названо преимущество Т-90М перед Т-80

    Участники «коалиции желающих» проинформировали Трампа по итогам переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости