Сообщения о диверсантах ВСУ в 250 километрах от границы Москвы прокомментировали

Shot: Данные о поиске диверсантов ВСУ в Калужской области недостоверны

Данные о поиске диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области недостоверны. Так сообщения о разведывательной группе ВСУ прокомментировали в Telegram-канале Shot.

На какие источники ссылаются авторы издания, не уточняется. По версии Telegram-канала, данные о поиске диверсантов могут быть вброшены для дезинформации со стороны Украины.

В свою очередь, военблогеры проекта «Архангел спецназа» не подтвердили и не опровергли сообщений о возможных поисках диверсионной разведывательной группы (ДРГ), признав, что ВСУ часто пытаются прорваться через границу. Однако авторы издания отметили ряд странностей в сообщениях о ДРГ.

При этом данные о проникновении ДРГ в Брянской области достоверно подтверждены. Украинских военных уже задержали — среди диверсантов есть потери.