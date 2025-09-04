Мир
Стало известно о планах Германии значительно увеличить военную помощь Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Германия планирует значительно увеличить военную помощь Украине, об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на источники в немецком правительстве.

«Что касается систем вооружения и противовоздушной обороны, мы в первую очередь предусмотрели значительное наращивание поставок», — говорится в материале.

Как стало известно каналу, власти ФРГ также собираются поддержать наступательные возможности Украины, включая разработку дальнобойных ракет и производство вооружений на территории республики. Также планируется поставка оборудования для четырех бригад ВСУ, около 500 единиц техники в год.

Ранее сообщалось, что правительство Германии на встрече «коалиции желающих» предложит усилить противовоздушную оборону Украины, план предполагает увеличение поставок систем ПВО на 20 процентов.

