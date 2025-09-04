Стало известно о продвижении российских войск в Купянске

Российские войска продвигаются в Купянске и ведут бои в центре города

Российские войска продвигаются в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовые группы преодолевают оборону противника и продвигаются в самом Купянске», — рассказал собеседник канала.

По его словам, подразделения армии России ведут бои в центре города. Кроме того, они зачищают северные районы Купянска.

Авторы канала отметили, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении продолжает ухудшаться.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска контролируют половину территории Купянска. По данным оборонного ведомства, они уже заняли центр города, а также районы, где располагаются наиболее важные административные и промышленные постройки.