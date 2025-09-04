Силовые структуры
23:51, 4 сентября 2025Силовые структуры

Суд вернул дело обманывавших семьи с больными детьми лжеврачей в прокуратуру

РИАН: Суд Москвы вернул в прокуратуру дело лжеврача Никонова и его жены
Марина Совина
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Гагаринский суд Москвы вернул в прокуратуру дело лжеврача Николая Никонова и его жены, которые обманывали семьи с больными детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что было проведено уже 21 судебное заседание, однако принято решение вернуть дело прокурорам для исправления недостатков.

В октябре прошлого года семейную пару, обвиняемую в обмане семей с детьми, больными хроническими заболеваниями, экстрадировали из Казахстана в Россию после двух лет розыска.

По данным СК, лжеврачи обвиняются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. От действий Никонова и его супруги пострадали минимум две семьи.

