Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

Телеведущая Франкель защитила образ дочери Ким Кардашьян Норт Уэст в корсете

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель высказалась об откровенном наряде дочери телезвезды Ким Кардашьян на прогулке в Риме. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

54-летняя знаменитость защитила образ 12-летней Норт Уэст, который состоял из утягивающего черного корсета, мини-юбки с кружевами и кожаных сапог на массивной подошве. «На ней корсет, но на нем ничего не видно. Она дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста и от нее не нужно ожидать, что она будет носить обычную одежду», — объяснила Франкель.

В то же время телезвезда отметила, что ее 15-летняя дочь Брин не согласна с демонстрацией наследницы Кардашьян своей любви к дорогим вещам и бриллиантовым украшениям. «Норт придется очень тяжело ближайшие пару лет», — пояснила она.

В июне Бетенни Франкель показала откровенное видео после критики ее дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week.