Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:11, 4 сентября 2025Ценности

Телеведущая высказалась об откровенном наряде дочери Ким Кардашьян на прогулке в Риме

Телеведущая Франкель защитила образ дочери Ким Кардашьян Норт Уэст в корсете
Мария Винар

Фото: @bethennyfrankel

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель высказалась об откровенном наряде дочери телезвезды Ким Кардашьян на прогулке в Риме. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

54-летняя знаменитость защитила образ 12-летней Норт Уэст, который состоял из утягивающего черного корсета, мини-юбки с кружевами и кожаных сапог на массивной подошве. «На ней корсет, но на нем ничего не видно. Она дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста и от нее не нужно ожидать, что она будет носить обычную одежду», — объяснила Франкель.

В то же время телезвезда отметила, что ее 15-летняя дочь Брин не согласна с демонстрацией наследницы Кардашьян своей любви к дорогим вещам и бриллиантовым украшениям. «Норт придется очень тяжело ближайшие пару лет», — пояснила она.

В июне Бетенни Франкель показала откровенное видео после критики ее дефиле в стрингах на показе Miami Swim Week.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на приглашение Путина в Москву

    Рита Дакота показала последствия пластики со словами «уродливые колбасы»

    Четырехлетняя девочка отправилась с родителями в отпуск, искупалась в море и не выжила

    Представлен самый дорогой смартфон Huawei

    Акула чуть не проглотила ныряльщицу и попала на видео

    Назван неочевидный способ взять под контроль давление

    Выходцев из Чечни обвинили в причастности к ЛГБТ

    Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет осенью

    Ефремов официально получил работу после освобождения из колонии

    Миранчук рассказал об отношении к нему в Швейцарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости