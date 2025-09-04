Трамп назвал себя консерватором

Трамп признался, что считает себя консерватором

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает себя консерватором. Однако в спорных ситуациях старается придерживаться здравого смысла, отвечающего интересам американского народа, признался политик в интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу.

«Я являюсь консерватором, но я также и человек. Я бы сказал так: если бы что-то было консервативным, но плохим для страны с точки зрения здравого смысла, то я бы последовал за здравым смыслом», — объяснил глава Белого дома.

Политик при этом уточнил, что практически все, что нужно Штатам, включая безопасность и силу, требует консервативного подхода.

В августе Дональд Трамп заявил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США. Американские СМИ также написали, что новая администрация превратила одну из комнат Белого дома в «бесплатный сувенирный магазин» с символикой президентства Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп не спешит называть своего преемника от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года, предпочитая оставить этот вопрос открытым.