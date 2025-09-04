Трамп высказался о разрыве торговых соглашений с рядом стран

Трамп: США возможно расторгнут торговые соглашения с ЕС, Японией и Южной Кореей

Если Белый дом проиграет дело о пошлинах в Верховном суде США, то Вашингтону придется расторгнуть торговые соглашения, которые он уже успел заключить с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей. Об этом предупредил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало Reuters.

По словам Трампа, поражение в суде нанесет США очень большие убытки. Он напомнил, что его страна заключила соглашение с Европейским союзом, по которому тот согласился платить Америке почти триллион долларов. Трамп заявил, что в Брюсселе довольны этой сделкой, но, возможно, Вашингтону придется ее расторгнуть. Это случится, если Верховный суд оставит в силе решение предыдущей инстанции о незаконности пошлин.

«У нашей страны есть шанс снова стать невероятно богатой. Она также может снова стать невероятно бедной. Если мы не выиграем это дело, наша страна пострадает очень сильно», — прокомментировал ситуацию Трамп.

Торговые эксперты заявили, что слова президента продиктованы его попытками убедить Верховный суд в том, что отмена пошлин приведет к масштабному экономическому хаосу.

В конце августа Апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано, и признал их большую часть незаконными. В ответ на это президент заявил, что без таких пошлин страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь мгновенно уничтожена. Кроме того, он назвал судей, принявших такое решение, радикально левыми и предсказал, что Штаты рискуют превратиться в страну третьего мира без надежды на величие.