Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 4 сентября 2025Экономика

Трамп высказался о разрыве торговых соглашений с рядом стран

Трамп: США возможно расторгнут торговые соглашения с ЕС, Японией и Южной Кореей
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если Белый дом проиграет дело о пошлинах в Верховном суде США, то Вашингтону придется расторгнуть торговые соглашения, которые он уже успел заключить с Европейским союзом, Японией и Южной Кореей. Об этом предупредил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало Reuters.

По словам Трампа, поражение в суде нанесет США очень большие убытки. Он напомнил, что его страна заключила соглашение с Европейским союзом, по которому тот согласился платить Америке почти триллион долларов. Трамп заявил, что в Брюсселе довольны этой сделкой, но, возможно, Вашингтону придется ее расторгнуть. Это случится, если Верховный суд оставит в силе решение предыдущей инстанции о незаконности пошлин.

«У нашей страны есть шанс снова стать невероятно богатой. Она также может снова стать невероятно бедной. Если мы не выиграем это дело, наша страна пострадает очень сильно», — прокомментировал ситуацию Трамп.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
21 января 2025
«Президент серьезен на все сто» Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
«Президент серьезен на все сто»Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
10 января 2025

Торговые эксперты заявили, что слова президента продиктованы его попытками убедить Верховный суд в том, что отмена пошлин приведет к масштабному экономическому хаосу.

В конце августа Апелляционный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить пошлины в том виде, в каком это было сделано, и признал их большую часть незаконными. В ответ на это президент заявил, что без таких пошлин страна была бы полностью разрушена, а ее военная мощь мгновенно уничтожена. Кроме того, он назвал судей, принявших такое решение, радикально левыми и предсказал, что Штаты рискуют превратиться в страну третьего мира без надежды на величие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Последствия снижения Канадой потолка цен на российскую нефть оценили

    Умер сын легендарного Эрнеста Хемингуэя Патрик

    Постсоветская страна резко нарастила поставки нефти в Германию

    Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

    Звезда фильмов Marvel признался в проблемах со здоровьем

    Московского врача наказали за аватарку в Telegram

    Россиянам раскрыли способы избежать отравлений в путешествиях по Азии

    Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

    Китаю спрогнозировали потерю статуса крупнейшей экономики мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости