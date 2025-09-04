Трамп заявил о второй и третьей фазе по давлению на Россию

Если Вашингтон будет недоволен решением президента России Владимира Путина относительно конфликта с Украиной, мир «увидит, что произойдет», заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Один из журналистов в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не выполнили свои ультиматумы России, несмотря на отсутствие значительного прогресса в урегулировании конфликта. «Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается?» — заявил президент США. Политик напомнил о 50-процентных пошлинных ставках против Индии, которые были введены за покупку российской нефти.

Трамп разозлился из-за обвинений в бездействии и добавила, что еще не приступил «ни ко второй, ни к третьей фазе». Он также призвал журналиста найти себе новую работу.

Ранее российский лидер рассказал о первых минутах общения с американским коллегой по прилете на Аляску. Он приветствовал Трампа фразой «очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым», после чего в ходе непродолжительной поездки на лимузине главы государств успели обменяться лишь общими фразами.