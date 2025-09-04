Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

МО России: Система ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы ВСУ

Украина сбросила четыре управляемые авиабомбы на российские объекты. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Минобороны не уточнило, к какому типу относились сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы. Также неизвестно, какие именно объекты пытались атаковать ВСУ. По данным МО, все сброшенные бомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Также оборонное ведомство отчиталось о 299 сбитых беспилотниках ВСУ.

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

