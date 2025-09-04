Россия
12:09, 4 сентября 2025Россия

Украина сбросила управляемые авиабомбы на российские объекты

МО России: Система ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина сбросила четыре управляемые авиабомбы на российские объекты. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны (МО) России.

Минобороны не уточнило, к какому типу относились сброшенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) боеприпасы. Также неизвестно, какие именно объекты пытались атаковать ВСУ. По данным МО, все сброшенные бомбы были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО).

Также оборонное ведомство отчиталось о 299 сбитых беспилотниках ВСУ.

Известно, что ВСУ периодически используют французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров.

Ранее публицист Егор Холмогоров заявил о возможном изменении мнения президентом России Владимиром Путиным о способе решения конфликта на Украине.

